Concursos dos Bombeiros: edital com 450 vagas imediatas é publicado

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-01-2024: Operação dos Bombeiros no Incêndio do Parque do Cocó, na expectativa de que o fogo seja debelado. (Foto: Samuel Setubal) / Crédito: Samuel Setubal

O Governo do Ceará publicou na noite desta segunda-feira, dia 28, o edital do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) no Diário Oficial do Estado (DOE). Ao todo, são ofertadas 450 vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de soldado do Quadro de praças Bombeiros Militares (QPBM). Salário inicial é de R$ 5.893,30.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A novidade já havia sido antecipada de manhã pelo governador Elmano de Freitas, em suas redes sociais. “Temos a necessidade da ampliação de várias atuações do Corpo de Bombeiros no estado, com a reestruturação que fizemos aprovada pela Assembleia Legislativa. E, com esse concurso, vamos ter contingente para garantir que aquilo previsto na lei aconteça, na prática, em benefício do povo cearense”, destacou Elmano. Conforme o edital, das vagas imediatas, 360 serão destinadas à ampla concorrência e 90 para candidatos negros. O concurso também contará com 900 vagas para cadastro de reserva, respeitando os percentuais de 80% e 20% para ampla concorrência e candidatos pretos e pardos, respectivamente. A organização do certame será feita pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por intermédio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/UECE).

As inscrições iniciam em 14 de maio e seguem até 2 de junho no site do concurso (www.cev.uece.br). A taxa de inscrição será de R$ 180.

Concurso Bombeiros terá cinco etapas A seleção dos candidatos para o cargo será realizada por meio de cinco etapas:

1ª Etapa: Prova Objetiva, de conhecimentos básicos e específicos, de caráter classificatório e eliminatório;

2ª Etapa: Inspeção de Saúde, constituída por exames médicos, odontológico, biométrico e toxicológico, de caráter eliminatório;

3ª Etapa: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

4ª Etapa: Avaliação de Capacidade Física, de caráter eliminatório;

5ª Etapa: Investigação Social, de caráter eliminatório

A remuneração prevista para o Aluno-Soldado, durante o Curso de Formação de Soldados, será de R$ 2.935,04. Ao ser promovido ao cargo/graduação de Soldado QPBM, o aprovado terá remuneração no valor de R$ 5.893,30. Requisitos para o cargo Para entrar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, além de ter sido aprovado no concurso público, o candidato deve preencher dentre outros requisitos:

Ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos Ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso, ter até 29 anos, 11 meses e 29 dias; Ter, no mínimo, 1,62m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57m, se candidata do sexo feminino