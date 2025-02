Elmano mandará para Assembleia mensagem fazer concurso para Polícia Militar, Civil e Bombeiros

O governador destacou, durante a posse do novo presidente do parlamento cearense, as pautas que devem ser prioridade nos próximos dias

"Envio de mensagem para cá no que diz respeito à segurança pública, bem no início do período", informou Elmano. O governador voltará para Assembleia na próxima segunda-feira, 3, quando acontecerá a sessão solene de instalação da 2ª sessão legislativa, da 31ª Legislatura. Elmano irá fazer a leitura da mensagem governamental.

A Assembleia Legislativa do Ceará iniciou os trabalhos de 2025 neste sábado, 1º, com a posse da mesa diretora presidida pelo deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT). O governador Elmano de Freitas (PT) participou da solenidade e anunciou que enviará em breve mensagem sobre segurança pública.

Para executar as mudanças, será preciso a entrada de pessoal. O titular explicou que a medida deve dar também folego no projeto de expansão das bases do Comando de Policiamento de Rondas de Açoes Intensivas e Ostensivas (CPRaio), unidade especializada da Polícia Militar.

"O governador vai enviar a mensagem para abrir o concurso para a segurança". Nelson lembrou que, no ano passado, foi enviado e aprovado projeto de reestruturação da segurança pública, com criação de batalhões e companhias, ampliação da atuação do Raio e reestruturação da Polícia Civil, principalmente na área de inteligência. Ele exaltou o trabalho da área no combate às facções.

"O governador vai ampliar a ação do Raio. Temos 76 bases do Raio no interior do Estado. Hoje, estamos ampliando para os municípios com mais de 25 mil habitantes", pontuou. Segundo ele, existe a meta de novas bases em 17 municípios, com nove já tendo sido entregues. "Estamos nos prazos finais para instalar o restante", afirmou ainda.

Segundo ele, as unidades ainda foram concluídas pelos trâmites em que os municípios apresentam os prédios e o Estado reforma para instalar a unidade. Alguns municípios ainda estão no processo de escolha do espaço.

Na quinta-feira, 30, Elmano já havia antecipado que haveria novos concursos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Ceará. O quantitativo de vagas e quando os certames devem ocorrer não tinham sido divulgados.