Inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Várzea Alegre acabam nesta terça, 29

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre (município distante 446,48 km de Fortaleza) ocorrem até está terça-feira, dia 29. A oferta de vagas é para formação de cadastro reserva para o cargo de professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino fundamental.

Para participar da seleção, os interessados devem ter licenciatura plena em Pedagogia ou ensino médio completo com habilitação no Magistério (antigo pedagógico). Confira mais informações no edital.