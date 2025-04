Com 1.000 vagas, edital de concurso da PM-CE será divulgado nesta sexta-feira, 4

O edital será disponibilizado no Diário Oficial do Estado (DOE) e nos sites da PM-CE, da Aesp-CE e da SSPDS-CE

O anúncio foi realizado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) , por meio de postagem em suas redes sociais. Ele reforça que esta é “mais uma medida para reforçar a segurança” .

Com 1.000 vagas para soldado, será divulgado nesta sexta-feira, 4 de abril, o edital para o concurso público da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) .

“Já nomeamos mais de 3 mil profissionais das Forças de Segurança nos últimos dois anos e o trabalho não para”, destacou o chefe do executivo estadual.

Segundo o informado na publicação, o edital do certame será disponibilizado no Diário Oficial do Estado (DOE) e nos sites da PM-CE, da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp-CE) e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE).

