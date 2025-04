Vendas do varejo ampliado cearense crescem 4,7% em janeiro na comparação com 2024

Com esta alta, o desempenho do Estado ficou 2,5 pontos percentuais (p.p.) acima do nacional (2,2%)

O índice do volume de vendas do comércio varejista ampliado, que além do varejo normal inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, cearense foi o terceiro maior do País em fevereiro, com um crescimento de 8,9% em relação à 2024.

No período, apenas uma das onze atividades de divulgação analisadas apresentou recuo: hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com - 2%.

Com esta alta, o desempenho do Estado ficou 6,5 pontos percentuais (p.p.) acima do nacional (-0,4%).

Por outro lado, diversos setores do Ceará se destacaram com crescimentos acentuados, como o de livros, jornais, revistas e papelaria, que obteve uma alta de 94,8%, e materiais de construção, com aumento de 26,7%. Ambos registraram, no comparativo com fevereiro de 2024, os melhores índices do Brasil.

Agora, considerando apenas o comércio varejista, os resultados do Estado também foram positivos no comparativo anual de fevereiro. No período a alta foi de 5,4%, a sexta maior do País.

Confira o desempenho do Ceará em cada atividade de divulgação em fevereiro de 2025 em relação à 2024:

Comércio Varejista (5,4%)



Combustíveis e lubrificantes: 15,3%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: - 2%



Tecidos, vestuário e calçados: 18,1%



Móveis e eletrodomésticos: 8,1%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 14,7%



Livros, jornais, revistas e papelaria: 94,8%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: 15,9%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 16%

Comércio Varejista Ampliado (8,9%)

Veículos, motocicletas, partes e peças: 8,1%



Material de construção: 26,7%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: 12,6%

Na passagem de janeiro para fevereiro, o volume das vendas do Ceará, considerando também o varejo ampliado, registrou um crescimento também acima do nacional (- 0,4%), com 1,8%.