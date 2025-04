Governo Trump apresenta plano para acelerar negociações comerciais

O governo de Donald Trump está adotando uma abordagem estruturada para negociações comerciais com cerca de 18 países nos próximos dois meses, utilizando um novo modelo preparado pelo escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês). O objetivo é agilizar as negociações sobre as chamadas tarifas recíprocas, com uma estrutura que abrange categorias amplas, como tarifas e cotas, barreiras não tarifárias, comércio digital, regras de origem de produtos e questões econômicas e de segurança.

De acordo com fontes, as negociações ocorrerão em ciclos de três semanas, com seis países discutindo as questões a cada semana, seguindo um cronograma que se repetirá até o prazo autoimposto de 8 de julho. Se os países não alcançarem acordos até essa data, tarifas recíprocas serão aplicadas, a menos que o presidente Trump decida estender a pausa de 90 dias.