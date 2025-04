Pela 1ª vez em 5 anos, vendas do varejo vão recuar na Páscoa, projeta comércio

O produto cujo valor mais aumentou na comparação anual foi o chocolate / Crédito: FERNANDA BARROS

Com a alta nos preços dos produtos típicos da Semana Santa, as vendas do varejo no período, pela primeira vez em cinco anos, registrará queda, com 1,4%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O valor movimentado neste ano deve ser de R$ 3,36 bilhões, R$ 50 milhões a menos do que o registrado em 2024 (R$ 3,41 bilhões). Os dados fazem parte da projeção realizada Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).