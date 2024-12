Shopping Giga Mall recebe o Bazar Márcia Fellipe neste sábado, 14

O evento reúne uma seleção especial de roupas, sapatos, acessórios, móveis, louças e muito mais, oferecendo itens únicos e de qualidade com preços acessíveis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante o evento, os clientes podem contar com uma infraestrutura moderna, amplo estacionamento e um ambiente totalmente seguro. O Giga Mall proporciona conforto e tranquilidade para os visitantes curtirem as compras com toda a família.