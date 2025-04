Comércios de Fortaleza recebem fiscalização na Páscoa e no Dia das Mães

Centros comerciais, supermercados, lojas de rua e comércio digital em Fortaleza passam por vistorias para punir estabelecimentos com irregularidades durante a Páscoa e Dia das Mães, sob autuações e penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A chamada "Operação Consumidor em Foco" será dividida em duas fases com 36 fiscais em campo na Capital. As vendas de produtos na época na qual os cristãos comemoram a ressureição de Jesus Cristo contam com a ação a partir desta quarta-feira, 2, até 18 de abril. Em seguida, é a vez das ofertas para o Dia das Mães, de 24 de abril a 9 de maio.

Também será colhido alvará de funcionamento, plano de gerenciamento de resíduos e as licenças sanitárias e ambientais. Já a apuração por e-commerce (comercio digital) sucede de forma interna no Órgão, por meio da busca dos principais sites das promoções dos produtos.

A ação visa garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados, além de coibir práticas irregulares relacionadas à comercialização de produtos.

De acordo com Márcio, o objetivo é assegurar ao consumidor as informações garantidas por lei para que ele possa realizar uma compra consciente, com segurança, e que não seja lesado por ofertas abusivas ou publicidades enganosas.

A Operação conta também com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Cearense de Supermercados (Acesu), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma).