Terceirizados da UFC paralisam atividades após atraso de salário e benefícios

Os trabalhadores terceirizados de zeladoria e limpeza que atuam na Universidade Federal do Ceará (UFC) estão com atividades paralisadas desde a segunda-feira, 11. Eles reivindicam atraso do salário e de benefícios como o vale transporte e o de alimentação. Instituição afirma que pagamento é responsabilidade da empresa contratante e diz que já notificou a mesma para que a situação seja regularizada.

De acordo com informações obtidas pelo O POVO, problema atinge trabalhadores do porte em todos os campi da Universidade que ficam situados em Fortaleza, sendo eles o do Pici, do Porangabuçu e do Benfica.