Solicitação da Carteira Estudantil é oferecida pela Casa do Cidadão Iguatemi

Atendimento presencial para a solicitação de Carteira Estudantil 2025 e de Gratuidade infantil passa a ser ofertado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), na Casa do Cidadão do shopping Iguatemi Bosque, a partir desta quinta, 20. O início das atividades foi acompanhado pela vice-governadora e secretária da Proteção Social, Jade Romero, e pelo presidente da Etufor, George Dantas. Jade explica que o intuito da iniciativa é “facilitar a vida da população". A Casa do Cidadão, no Iguatemi em Fortaleza, é um equipamento da Secretaria de Proteção Social do Governo do Estado do Ceará. Segundo Jade, a junção da atuação dos governos estadual e municipal poderá agilizar os serviços: "Estamos providenciando essa junção de serviços entre governo e prefeitura para que a gente possa atender mais, melhor e com mais serviços agilizando a vida do povo cearense”.

De acordo com George Dantas, 38, a ação busca descentralizar o serviço da Etufor. Para ele a Casa do Cidadão no shopping é um local estratégico para ampliação e praticidade do atendimento: "A importância desse serviço é ele (estudante) aproveitar a vinda ao shopping e já poder fazer todo o atendimento da carteira estudantil aqui".

“De 2022 para cá, já foram realizados mais de 400.000 atendimentos na Casa do Cidadão. Então é um local muito procurado, porque os shoppings tem se tornado também centros de serviços, de soluções de problemas. Então essa adaptação também do poder público para atender melhor a população e se colocar mais perto de onde estão as pessoas”, afirma a vice-governadora. A aluna e auxiliar administrativa, Clarisse Maria Mendes, 21, considera que o atendimento na Casa do Cidadão foi ágil e simples: “Para agendar também foi muito fácil. E é muito simples o agendamento e o atendimento é ótimo e muito rápido”. Embora o requerimento possa ser efetuado pelo site da Etufor, Clarisse justifica que preferiu fazer a solicitação da primeira via da carteirinha de estudante presencialmente na Casa do Cidadão porque já estava no shopping para resolver outras questões pessoais.

Cartão de gratuidade infantil A gratuidade infantil é um cartão de transporte voltado para crianças de dois a sete anos incompletos, que visa ampliar o acesso dos pequenos ao transporte coletivo. O cartão de gratuidade infantil é de uso pessoal e intransferível, podendo ser bloqueado em caso de uso indevido. De acordo com a Etufor, a criança deve apresentar a mão no validador da catraca para que seja comprovado seu uso, ou o adulto deve levantar a criança para que seja captada sua biometria.

Solicitação da carteirinha do estudante 2025 Com atendimento descentralizado, a Etufor disponibiliza seus serviços em oito espaços: Central de Atendimento do Shopping RioMar Kennedy

Central de Atendimento da Câmara Municipal de Fortaleza (Central da Cidadania)

Terminal Aberto da Washington Soares

Vapt Vupt ao lado do Terminal de Antônio Bezerra

Centro (Shopping Central)

Vapt Vupt ao lado do Terminal de Messejana

Central de Atendimento do Shopping RioMar Fortaleza

Terminal da Parangaba

Todos os serviços devem ser agendados previamente pelo site da Etufor. Já a Casa do Cidadão é um equipamento do Governo do Ceará, administrado pela Secretaria da Proteção Social. O serviço de solicitação da carteirinha será prestado mediante agendamento prévio no site da Casa do Cidadão. O atendimento nas unidades é de segunda a sexta, das 8h às 17h. A Carteira Estudantil garante aos estudantes o benefício do Passe Livre, que oferece duas passagens gratuitas por dia nos dias úteis letivos, além da tarifa estudantil reduzida, no valor de R$ 1,50.