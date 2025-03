Cadúnico: 4,1 milhões em fraudes tinham pessoas de alta renda, mortos e CPF falso

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-07-2024: Lançamento nacional do Programa Acredita no Primeiro Passo com Ministro do MDS, Wellington Dias. Palácio da Abolição. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) cortou 4,1 milhões de benefícios sociais por fraudes. Nesse bojo entravam pessoas de alta renda, mortos e CPF falso, conforme esclareceu ao O POVO, em entrevista exclusiva, o ministro da pasta, Wellington Dias. A economia gerada neste ano com os cancelamentos é estimada por ele em R$ 7,7 bilhões, decorrentes também da soma de medidas para a superação da pobreza.

Inclusive, no dia 6 de março foi lançado o novo Cadastro Único (Cadúnico), que, segundo o gestor, é um "caso de sucesso" no Brasil.

Sobre as fraudes encontradas e o cancelamento de 4,1 milhões de benefícios, Wellington disse que isso resultou numa economia de R$ 34 bilhões. “Permitiu a gente atender pessoas que estavam passando fome e tinham direito. Veja que a gente chegou a 33,1 milhões de pessoas passando fome.” Deste montante, o ministro estima ter reduzido a fome de 28 milhões de pessoas, garantindo uma alimentação com o Bolsa Família e com alimentação escolar, com o programa de aquisição de alimentos. “Reduzindo também a extrema pobreza e reduzindo a pobreza, esse é o caminho para tirar o Brasil (do mapa) da fome, mas também tirar da pobreza.”

Como é o novo Cadastro Único A partir de março de 2025, entrou em operação o novo CadÚnico com uma nova plataforma e informações mais atualizadas, visando simplificar o cadastro das famílias, tanto para a população como para os operadores do sistema. A plataforma permitirá a interligação online de diferentes bases de dados do Governo Federal e a automatização de processos. A última atualização foi em 2010. Com a modernização, coordenada pelo MDS e em parceria com a Dataprev, as informações serão buscadas e incluídas de forma automática e online.