6,4 mi de famílias devem atualizar os dados do CadÚnico até fevereiro de 2026

Governo federal anuncia atualização cadastral de 6,4 milhões de famílias no CadÚnico / Crédito: Roberta Aline / MDS

Aproximadamente 6,4 milhões de famílias, beneficiárias ou não do programa Bolsa Família (PBF), do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), deverão atualizar, até fevereiro de 2026, os dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A medida, que faz parte da Ação de Qualificação Cadastral, irá selecionar os indivíduos de forma gradual, assim, não será necessária a ida imediata aos pontos de atendimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Veja mais abaixo detalhes sobre a ação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, ela focará nos cadastros que estão com os prazos de atualização mais aproximados, devido à Lei nº 15.077/2024, que estabelece que essa revisão das informações apresentadas deve ser realizada com no máximo 24 meses.

Como saber se preciso realizar a atualização e o que devo fazer? O aviso de que a família deverá realizar a atualização dos dados do CadÚnico estará disponível no próprio aplicativo do sistema no ícone “envelope”, ao lado superior direito da plataforma. Já, caso a pessoa seja beneficiária do Bolsa Família, ele será feito o envio de mensagens no extrato de pagamento do Programa. Outra forma serão as mensagens de voz que vão ser disponibilizadas na Central de Atendimento da Caixa, e servirão para auxiliar na comunicação e na orientação às famílias, sem interferir na comunicação coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).