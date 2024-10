Mais de 22 mil cearenses precisam regularizar CadÚnico para continuar com o BPC

Para realizar a regularização os beneficiários devem ligar para o canal oficial do INSS Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Mais de 22 mil cearenses precisam se inscrever ou regularizar a situação junto ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) para continuar recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). No Brasil esse número chega a 305 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Esse processo, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), irá ampliar a proteção social dos usuários dentro do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O órgão ainda reforça que “por lei, quem recebe o BPC e não está inscrito no Cadastro Único ou não fez a atualização cadastral a mais de 48 meses (ou seja, quatro anos), deve regularizar a situação”.

Dessa forma, o MDS alerta que é necessário que as pessoas fiquem atentas aos extratos e às comunicações oficiais do governo. Confira os prazos: Municípios com mais de 50 mil habitantes: 90 dias



Municípios com menos de 50 mil habitantes: 45 dias



Beneficiários que não estavam inscritos no CadÚnico, mas foram registrados no Registro Mensal de Atendimentos (RMA) e não realizaram a inscrição conforme exigido: 30 dias Vale destacar que beneficiários que residem em locais com situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal estão isentos da exigência da atualização neste momento.