Programa de crédito para empreendedores inscritos no CadÚnico chega a R$ 623,3 milhões

Desse montante, R$ 619,1 milhões foram liberados por meio do Banco do Nordeste (BNB) , o que representa cerca de 99% do total.

O programa de crédito Acredita no Primeiro Passo , lançado em outubro de 2024, atingiu a marca de R$ 623,3 milhões em recursos liberados para empreendedores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), principal ferramenta de acesso aos programas sociais do Governo Federal. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Na sequência, aparecem o Banco da Amazônia, com R$ 2,1 milhões liberados, e a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN), com cerca de R$ 1 milhão em crédito liberado para pequenos negócios criados por pessoas inscritas no CadÚnico.

Conforme comunicado do MDS à imprensa, “as condições especiais de crédito ofertadas pelas instituições financeiras parceiras do programa são possíveis graças a um Fundo Garantidor constituído pelo Governo Federal, que serve como um avalista dos empréstimos, dando segurança aos bancos”.

Já o ministro Wellington Dias defendeu que "o Programa Acredita no Primeiro Passo é crucial na luta contra a fome, permitindo que as famílias superem a insegurança alimentar e conquistem sua autonomia financeira". Por sua vez, o secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, informou que a projeção para 2025 é ampliar a oferta de crédito para o público do CadÚnico, com a inclusão de novas instituições financeiras, como a Caixa e o Banco do Brasil.

“Nosso objetivo é expandir o programa, o que deve aumentar o volume de crédito. Esperamos que, em 2025, esse valor de créditos contratados chegue a R$ 2 bilhões”, projetou Everton. Além do crédito, quem participa do Acredita no Primeiro Passo pode participar em cursos e o acesso ao microcrédito produtivo orientado.



