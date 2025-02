Mais de 98% do saldo de empregos em 2024 foi ocupado pelo público do CadÚnico

Os números fazem parte de um cruzamento de dados, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) / Crédito: JÚLIO CAESAR

No ano de 2024, o Brasil obteve um saldo de empregos com carteira assinada positivo, com geração de mais de 1,69 milhão. Destes, 98,87% foram ocupados pelo público do Cadastro Único (CadÚnico). Os beneficiários do Bolsa Família ocuparam 1.278.765 postos de trabalho, 75,5% do total. As outras 395.736 vagas foram ocupadas por pessoas que estão no CadÚnico mas que não recebem o Bolsa Família (23,37%).

Os números fazem parte de um cruzamento de dados realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Benefícios para além da renda Moradora do território da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ), Vânia Messias, de 57 anos, percebeu desde cedo sua aptidão para contribuir com a comunidade. Com uma história de vida com muitos percalços, procurou conhecimento em cursos profissionalizantes para se dedicar ao trabalho com a assistência social. A vocação a fez trilhar um caminho que passa pelos dois lados desse atendimento. Hoje, é orientadora social do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Nelson Mandela, no bairro Bonsucesso, na capital fluminense, mas já teve um período como beneficiária do Bolsa Família.

Há aproximadamente um ano, ao garantir emprego e aumentar de renda, optou por devolver o cartão do programa. Porém, além da transferência de renda, o programa possibilitou acesso a outras ferramentas. “Com o dinheiro do Bolsa Família, eu comprava, muitas vezes, coisas de uso pessoal que eu tinha vergonha de pedir para os meus pais ou outra pessoa”, comenta. “Me ajudou a pagar passagem para ir para minhas aulas e comprar material para os meus cursos”, acrescenta. A diretora do Cras Nelson Mandela, Viviane Freitas, ressalta a importância do programa na transformação da vida das pessoas, como a da sua colega de trabalho.