Montanha russa aquática do Ceará será inaugurada no dia 21 de março; veja detalhes

Um dos principais destinos de lazer e entretenimento do Brasil, o Beach Park lançará uma nova atração no próximo dia 21 de março . A novidade, denominada Surreal , é considerada a montanha-russa aquática mais alta do mundo e a maior atração da história do parque.

Com tecnologia Master Blaster Fusion, jatos de água propiciarão subidas e descidas no toboágua.

A atração contará com 28 metros de altura e terá uma temática vibrante, a fim de celebrar o surfe e as manobras radicais.

O Beach Park , eleito o melhor parque aquático das Américas pelo Tripadvisor em 2024, considerou o Surreal como um marco na história do destino turístico, estabelecendo, ainda, um novo padrão para toboáguas ao redor do mundo.

A narrativa visual e design do Surreal reúnem elementos como o “big drop” (grande queda, em tradução do inglês) de sete metros, bem como espirais “alucinantes”.

Os efeitos translúcidos buscam simular a leveza de um flutuador. “O Surreal transporta o público para uma experiência imersiva e emocionante”, informou o Beach Park ao O POVO.

“A nova montanha-russa aquática se destaca como a maior atração já construída no Aqua Park”, acrescentou.

Busca por inovação

O diretor-presidente do Beach Park – localizado na Praia do Porto das Dunas, no município de Aquiraz, ao lado de Fortaleza –, Murilo Pascoal, afirmou que a inauguração do Surreal reforça a constante busca por inovação no empreendimento.