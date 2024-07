Beach Park reinaugura brinquedo 'Moreia' e cogita abrir capital no futuro

O sócio-acionista do Beach Park , Ednilton Soarez, tem olhado para o cenário de abertura de capital no mercado e afirma que a entidade já tem sido procurada por instituições financeiras que fazem provocações neste sentido. “É um projeto mais de médio a longo prazo”, afirma em entrevista ao O POVO .

O parque aquático Beach Park reinaugurou o brinquedo "Moreia” após investimento de R$ 5 milhões. Em evento de lançamento nesta quarta-feira, 24, os diretores da empresa declararam também que não descartam uma abertura de capital do empreendimento na bolsa de valores no médio a longo prazo.

Questionado sobre quais instituições financeiras estariam envolvidas numa eventual abertura de capital, o CEO disse que há opções. “A gente tem o Banco do Nordeste, nosso parceiro, há muitos anos que temos trabalhado com eles. A gente tem que sempre estar com a antena ligada em tudo que pode acontecer, e essa é uma possibilidade.”

Todavia, o foco da organização está em outros investimentos, como os píeres da Beira-Mar – com investimento de R$ 23 milhões –, o Ohana Beach Park Resort – com aportes de R$ 150 milhões – e o novo parque Arvorar, também no Aquiraz, com R$ 25 milhões investidos. A empresa já soma R$ 203 milhões nos investimentos, incluindo a Moreia.

“A volta da Moreia foi um anseio da própria sociedade. Quando nós pensamos em um brinquedo novo, nós fomos pesquisar e o povo estava com saudade da Moreia. E aí, então, nós trouxemos a Moreia de volta. E ela vai estar chegando aí com toda a energia, com toda a força para a gente estar sempre inovando no Beach Park”, disse Ednilton.