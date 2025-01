Beach Park retorna com a promoção Residentes do Ceará

A campanha é a oportunidade ideal para o público aproveitar o final das férias no Aqua Park com economia e muita diversão. Ingressos individuais estarão à venda por R$ 170 em pagamentos realizados via PIX ou poderão ser parcelados em até 10 vezes de R$ 18 no cartão de crédito

Para garantir a diversão do público cearense na temporada final de férias, o Beach Park promove, de 15 de janeiro a 2 de fevereiro, mais uma edição da Promoção Residentes do Ceará, que traz descontos especiais para os moradores do estado.



O público tem a oportunidade de garantir ingressos individuais para o Aqua Park, considerado o melhor parque aquático das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2024), pelo valor de R$ 170, com pagamentos via PIX.



Para aqueles que preferem realizar a compra pelo cartão de crédito, o ingresso poderá ser parcelado em até 10 vezes de R$ 18. As vendas serão feitas exclusivamente nosite.





Agendamento

As entradas no Aqua Park poderão ser agendadas e utilizadas até o dia 31/03/2025, incluindo feriados. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida. A remarcação é gratuita dentro do mesmo período.



O visitante que adquirir o ingresso promocional deverá apresentar, na entrada do parquet aquático, um documento de comprovação de residência no Ceará, como conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade e documento de identidade com foto (RG ou CNH). O Aqua Park tem funcionamento das 11h às 17h.