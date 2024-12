Turismo do Ceará chega ao 2º mês consecutivo com maior crescimento do País

Ceará registra o maior crescimento no turismo do Brasil pelo segundo mês consecutivo / Crédito: FCO FONTENELE

Com um crescimento de 10,8%, as atividades turísticas do Ceará foram as que mais cresceram no Brasil na passagem de setembro para outubro. O resultado foi 6,1 pontos percentuais (p.p.) maior do que o registrado nacionalmente. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A secretária do Turismo do Estado, Yrwana Albuquerque, destaca que esse já é o segundo mês consecutivo em que o Ceará registra o maior crescimento do Brasil.

Entretanto, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro a outubro, por mais que o Ceará também tenha apresentado um crescimento em suas atividades turísticas (2,1%), ele foi o menor dentre os outros nove estados que também registraram resultados positivos. Quanto ao indicador de receita nominal do setor, o Estado, no comparativo com o mês anterior (setembro), também teve o maior crescimento do Brasil, com uma alta de 3,9%. Já em relação ao mesmo mês de 2023 e os acumulados do ano e de 12 meses, o indicador registrou um crescimento de 10,8%, 9,9% e 8,1%, respectivamente.



Setor de serviços do Ceará cresce em outubro após resultado negativo em setembro O setor de serviços do Ceará cresceu 4,8% em outubro, na comparação com igual mês em 2023, após ter registrado um desempenho negativo em setembro (-2,8%). Entretanto, o resultado foi 1,5 p.p. menor do que o registrado nacionalmente (6,3%). O crescimento do Estado no período foi acompanhado por quatro das cinco atividades de divulgação pesquisadas, com destaque para os transportes (terrestre, aquaviário e aéreo), serviços auxiliares aos transportes e correio, cujo volume de serviços aumentaram 13,1%.

Confira o crescimento das demais atividades de divulgação no Estado: Serviços prestados às famílias: 5,7%



Outros serviços: 4,3%



Serviços de informação e comunicação: 3,3%

A única área que apresentou um resultado negativo foi a de serviços profissionais, administrativos e complementares, com -2,1%. No comparativo com o mês imediatamente anterior, o Estado também registrou um crescimento no desempenho, com uma alta de 2,9%, tendo um resultado acima do nacional, que foi 1,1%. Em relação ao acumulado do ano, foi observado um aumento no volume de serviços (0,9 %), assim como no dos últimos 12 meses (0,6%).