Beach Park inaugura novo parque nesta sexta; confira preços

O Beach Park inaugura nesta sexta-feira, dia 6, o Arvorar, seu mais novo parque. Localizado na Vila Terra Brasilis, em Aquiraz, e distante 20 minutos do complexo Beach Park, a proposta do espaço é conciliar diversão e educação ambiental. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado São 11 atrações, sendo as principais os três grandes aviários de imersão, com área total de 3 mil m² e cerca de 250 aves, alguns répteis e pequenos mamíferos, em um trajeto monitorado por educadores ambientais.

Novo parque do Beach Park: saiba quanto custam os ingressos Durante esta fase de pré-operação, o parque funcionará somente aos fins de semana (sextas, sábados e domingos), das 9 às 17 horas, e algumas atrações poderão estar com operação parcial ou não operando

Nesta etapa, os ingressos serão limitados e estarão com preços promocionais, de R$189 por R$ 89. Crianças menores de 1 ano terão entrada gratuita. As vendas são feitas pelo site oficial do Arvorar. “Essa é uma oportunidade excelente para o público conhecer o Arvorar em primeira mão e aproveitar o preço especial. Este funcionamento inicial é limitado e tem como objetivo ajustar os detalhes antes da operação completa. É uma experiência única e um passeio imperdível, especialmente nesta época de férias escolares", destaca Leanne Peixoto, gerente do parque.

Novo parque do Beach Park: o que tem no Arvorar? O projeto foi estimado em R$ 25 milhões. Dentre as atrações, três aviários com 250 animais. Ao entrar no parque, o visitante encontra um portal em forma de Jandaia, ave símbolo do Ceará, esculpido pelo artista cearense Narcélio Grud. Logo após, o público se encontra com a Casa do Passarim, uma casa na árvore com quatro andares onde do seu topo, em formato de ninho de passarinho, é possível ter uma visão panorâmica de 360 graus do parque e seus arredores.