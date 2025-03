Concursos no Ceará: Confira os editais abertos; salário inicial chega a R$ 35,8 mil

Estão abertas as inscrições de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de mais de 2,6 mil vagas diretas para o Ceará ou com amplitude nacional. O salário inicial pode chegar a R$ 35,8 mil.

As inscrições poderão ser feitas por meio do link entre os dias 10 de março, a partir das 8 horas, até o fim do dia 11 de março.

É exigido um nível de formação no ensino médio. O objetivo é formar cadastro reserva. O prazo de atuação do contrato é de um ano, com possibilidade de prorrogação em igual período.

As inscrições seguem até 16 horas de 26 de março, com taxa de inscrição de R$ 200. A banca organizadora do certame é o Instituto Consulplan e o edital completo pode ser consultado no site da instituição.

O vencimento básico é de R$ 7.675,53 , com jornada de 40 horas semanais. As vagas são para os cargos de Analista de Regulação com divisão por especialidades: Contábil-financeiro; Econômico-financeiro; Gás canalizado; Gestão governamental e Administração pública; Saneamento básico e Transportes.

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) lançou o edital para o concurso público que deve preencher 51 vagas. O certame tem como público-alvo candidatos de nível Superior, com vagas para pessoas com deficiência e negros.

Aeronáutica (345 vagas)

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou a publicação de edital com 345 vagas para Exames de Admissão em diversas especialidades. São vagas nas áreas de Saúde, Engenharia, além de capelães e quadro de apoio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da FAB https://www2.fab.mil.br/ciaar. O prazo segue aberto até o dia 17 de março e a taxa de inscrição é de R$ 150.

Para participar dos exames de admissão de Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Engenheiros, os candidatos deverão possuir no máximo 35 anos até o dia 31 de dezembro de 2026.

Para participar do exame de admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio, os candidatos deverão possuir, no máximo, 32 anos até o dia 31 de dezembro de 2026.

Para participar do exame de admissão ao Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães, os candidatos deverão ter entre 30 e 40 anos até 31 de dezembro de 2026.

Segundo o edital, as provas escritas ocorrerão no dia 16 de junho.

Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas previstas no certame, ele participará de curso/estágio no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), na cidade de Lagoa Santa (MG), com início em 20 de abril de 2026, durante aproximadamente 17 semanas.

Após a conclusão do curso/estágio com aproveitamento, o aluno será nomeado Segundo-Tenente, no caso dos capelães, com soldo de R$ 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais); e Primeiro-Tenente, no caso de outras especialidades, com soldo de R$ 8.245,00 (oito mil duzentos e quarenta e cinco reais), além dos adicionais regulamentados em lei.

Empresa Brasileira de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo (100 vagas)

A Empresa Brasileira de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo (PPSA) retificou o edital de seu concurso público. São 100 vagas disponibilizadas.

A retificação diz respeito às exigências ao cargo de Análise e Controle da Produção de Óleo e Gás. Além dessa vaga, existem oportunidades na área Jurídica, Corporativa e de Tecnologia da Informação, além de Petróleo e Gás.

As vagas são de nível Superior e é exigida experiência mínima de cinco anos em atividades relacionadas à área de atuação do cargo pleiteado. Os salários variam entre R$ 8.240 e R$ 19.610.

O organizador do certame é o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) e as inscrições devem ser feitas de forma online (neste link) até o dia 17 de março.

A taxa de pagamento varia de R$ 100 a R$ 150. A prova objetiva será realizada no dia 27 de abril de 2025 nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Comissão Nacional de Energia Nuclear (150 vagas)

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) está com inscrições abertas para concurso público que prevê preencher 150 vagas. As oportunidades são de níveis Médio e Superior.

Os cargos são ligados à área Nuclear, além de vagas técnicas de regulação e fiscalização. São exigidos registros nos respectivos conselhos de classe, além de especialização, mestrado e/ou doutorado para algumas funções.

A remuneração mensal das vagas variam entre R$ 3.867,27 e R$ 14.734,44. As inscrições seguem até o dia 16 de março e a taxa de inscrição custam entre R$ 90 e R$ 130.

Todos os detalhes do edital e as inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora IADES (neste link).

Prefeitura de Moraújo (32 vagas)

A Prefeitura de Moraújo (a 292 km de Fortaleza) lançou dois editais para preencher 32 vagas imediatas para contratação efetiva.

Organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), o certame tem vagas para áreas da Saúde e Jurídica, com salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 8.400. A depender do cargo, as jornadas de trabalho podem ser de 20 horas, 30h ou 40h.

No edital nº 1/2025 existem sete vagas para candidatos de nível Fundamental. São cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Operador de Máquinas.

Para nível Médio, a oferta conta com três vagas na função de Agente Administrativo.

No nível Superior são 21 vagas, para os cargos de Assistente Social, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista e Psicólogo.

O edital nº 2/2025 oferta uma vaga de nível Superior para o cargo de Procurador Jurídico Assistente. Para esse cargo ainda é exigido registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As inscrições seguem até o dia 20 de março de 2025 por meio do site https://idib.selecao.net.br/.

A taxa de inscrição para os candidatos de nível Fundamental é de R$ 80; para os de nível Médio é de R$ 110; e para os nível Superior é de R$ 140.

A prova objetiva está prevista para o dia 13 de abril.

TRF-5 (11 vagas)

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) lançou edital para preencher 11 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Federal Substituto.

O valor inicial dos vencimentos é de R$ 35.845,21. Total de 20% das vagas são reservadas a candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

Os candidatos devem ter formação Superior em Direito, habilitação no Exame Nacional de Magistratura (Enam) e ter exercido a ocupação jurídica por pelo menos três anos após a obtenção do título de bacharel.

Serão cinco fases de avaliação no certame e as provas objetivas serão realizadas exclusivamente nos municípios de Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal e Recife.

A organização do concurso fica por conta da Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições seguem até as 16 horas do dia 10 de março e a taxa de inscrição custa R$ 330.

Mais detalhes e inscrição devem ser feitas pelo site da FGV.

STM (80 vagas)

O Superior Tribunal Militar (STM) lançou edital para preencher 80 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de técnico e analista judiciário, ambos exigindo nível superior.

O valor inicial dos vencimentos varia de R$ 9.052,51 até R$ 14.852,66.

O concurso contará com prova objetiva, prova discursiva e teste de aptidão, a depender da função concorrida.

As provas objetivas e a discursiva ocorrerão nas 26 capitais estaduais, incluindo Fortaleza, além das cidades de Brasília (DF), Juiz de Fora (MG), Santa Maria e Bagé (ambas no RS).

A organização do concurso fica por conta do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As inscrições seguem até as 16 horas do dia 10 de março e a taxa de inscrição custa R$ 330.

Mais detalhes podem ser conferidos no edital do certame. As inscrições variam de R$ 80 a R$ 120 e devem ser feitas pelo site do Cebraspe.

Seas-CE (145 vagas)

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas-CE) lançou edital para preencher 145 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com oportunidades de níveis médio e superior, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e pessoas negras.

O valor inicial dos vencimentos é de R$ 2.804,11 para jornadas que variam de 40h a 44 h semanais, a depender do cargo.

A organização do concurso fica por conta da Universidade Patativa do Assaré. As inscrições irão dos dias 10 a 24 de março e a taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 140.

Mais detalhes podem ser conferidos no edital do certame e as inscrições devem ser feitas pelo site da entidade organizadora do concurso.

Prefeitura de Tianguá (1.367 vagas)

A prefeitura de Tianguá, município distante 318,68 km de Fortaleza, está com cinco editais abertos para o provimento de 1.367 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

O valor recebido pelos aprovados pode chegar a R$ 15.812,50 a depender do cargo escolhido pelo participante.

Já as inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora, Instituto Consulpam, até o dia 19 de março. A taxa varia de acordo com a escolaridade do candidato:

Nível fundamental: R$65



Nível médio/técnico: R$ 100



Nível superior: R$ 140

As demais datas e fases do concurso estão disponíveis nos determinados editais:

Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor