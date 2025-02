Concurso para recenseador: Ceará terá 260 vagas; veja inscrições

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Censo Cidades Estudantil Brasil 2025 está com inscrições estão abertas até 7 de abril

Atualizado às 14h45min

O instituto Censo Cidades Estudantil Brasil está com inscrições abertas para concurso. Existem vagas disponíveis para dez estados do Brasil, com mais de 3 mil vagas abertas. Os salários chegam a R$ 2,1 mil.