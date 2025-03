Embrapa divulga informações sobre provas do concurso; confira

As provas do certame serão aplicadas no dia 23 de março / Crédito: SC PHOTHOGRAPH/Adobe Stock

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) divulgou nesta quinta-feira, 6, as instruções referentes à aplicação das provas objetivas e discursivas do certame. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os locais para a realização dos exames serão informados no dia 14 de março no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

De acordo com o anunciado, as provas serão aplicadas no dia 23 de março, entretanto, os horários dependerão dos cargos escolhidos: