Inscrições para o concurso do STM começam nesta sexta-feira, 7; confira

As provas do certame foram adiantadas e serão aplicadas no dia 1º de junho / Crédito: FÁBIO LIMA

As inscrições para o concurso público do Superior Tribunal Militar (STM) começam nesta sexta-feira, 7 de março. Ao todo estão sendo ofertadas 80 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para os cargos de técnico e analista judiciário da Justiça Militar da União. A remuneração pode chegar a R$ 14.852,66.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O cronograma do certame foi modificado. Segundo o divulgado pelo órgão no site da banca organizadora, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), houve alterações nas datas de todas as etapas do concurso, inclusive o fim das inscrições, que passou do dia 1º de abril para o dia 28 de março, e a aplicação das provas, que agora será no dia 1º de junho.

Confira o cronograma atualizado no fim desta matéria. Em relação às oportunidades, todas requerem nível superior completo e são para alocação em 14 cidades do Brasil: Bagé/RS

Belém/PA

Brasília/DF

Campo Grande/MS

Curitiba/PR

Fortaleza/CE

Juiz de Fora/MG

Manaus/AM

Porto Alegre/RS

Recife/PE

Rio de Janeiro/RJ

Salvador/BA

Santa Maria/RS

São Paulo/SP Já no que concerne aos cargos, 50 são de analista judiciário e 30 de técnico judiciário para diversas especialidades: