Concurso da embaixada britânica oferece experiência na diplomacia para jovens mulheres

O concurso "Embaixadora Por um Dia", promovido pela representação diplomática britânica no Brasil, recebe instrições até 26 de fevereiro. A vancedora ganhará viagem surpresa de cinco dias para participar de reuniões diplomáticas, um dia na Embaixada do Reino Unido no Brasil, para acompanhar a Embaixadora britânica no Brasil, compartilhar ideias com líderes políticos, além de fazer tour por Brasília. A embaixada arcará com custos de hospedagem, alimentação e deslocamento.

Podem concorrer mulheres cis ou trans, pretas, pardas ou indígenas, com idade entre 18 e 25 anos, interessadas em diplomacia e engajamento político, com experiência em projetos sociais e que tenham passaporte válido e disponibilidade para viajar em março de 2025.