Com 1,3 mil vagas, estão abertas as inscrições para o concurso da prefeitura de Tianguá

Para participar, os interessados devem se inscrever por meio do site da banca organizadora , Instituto Consulpam. A taxa varia de acordo com a escolaridade do candidato:

Nível fundamental: R$65

Nível médio/técnico: R$ 100



Nível superior: R$ 140

No que concerne à seleção, ela contará com provas objetivas, para todos os cargos, prova discursiva e prova de títulos, para as oportunidades de nível superior, prova prática, para as posições de motorista da categoria B e D e operador de máquinas, e prova prático-profissional, para os cargos de advogado e procurador municipal.

As datas de aplicações das fases do certame estão disponíveis nos determinados editais.

