Com 52 aprovados, resultado final do concurso da Seplag-CE é homologado

O resultado final do concurso público da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) para o cargo de analista do órgão foi homologado. Ao todo 52 pessoas foram aprovadas.

O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nessa segunda-feira, 17. A partir dessa data, os candidatos têm o prazo de dois anos, que pode ser prorrogado pelo mesmo período, para serem convocados.