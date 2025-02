Com remuneração de até R$ 26 mil, Governo divulga concursos abertos e previstos para 2025

Os certames possuem remuneração de até R$ 26.300 / Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

O Governo Federal divulgou quatro concursos públicos nacionais que estão com as inscrições abertas ou com data marcada para a divulgação do edital. Ao todo são 1.670 vagas. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames, um está recebendo inscrições até o dia 10 de março, o da Superintendência de Seguros Privados (Susep), e o restante, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Polícia Federal e Polícia Federal de carreira administrativa, estão com os editais previstos para março, agosto e agosto, respectivamente.

Já no que concerne à remuneração, ela varia entre R$ 3.459,87 e R$ 26.300, a depender do cargo.

Em relação às oportunidades, elas são para as áreas de: Contabilidade Pública; Direito, Políticas Públicas e Desenho Institucional; Supervisão e Regulação de Mercados; e Tecnologia da Informação e Ciência de Dados. Todas requerem diploma de nível superior para a área específica As fases da seleção, que consistem em provas objetiva e discursiva, que ocorrerão no dia 8 de junho, serão aplicadas nas capitais das 27 Unidades Federativas (UFs) do País. Mais informações podem ser conferidas no edital.

Conab O concurso da Conab será realizado para os cargos de analista e assistente, que requerem, respectivamente, ensino superior e médio completo. A oferta será de 403 vagas e a remuneração deve variar entre R$ 3.459,87 e R$ 8.140,88.