Eusébio terá concurso para educação e outras áreas ainda em 2025, diz prefeito

A prefeitura de Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), deve lançar novos concursos ainda neste ano de 2025, contemplando áreas como a da Educação. Informação foi divulgada pelo prefeito do Dr. Júnior (PRD), em entrevista concedida nesta segunda-feira, 24, ao podcast Jogo Político , do O POVO .

Após a gravação do programa o gestor conversou com jornalistas e confirmou que concursos aconteceriam ainda em 2025. No entanto, ele não deu mais detalhes, como o número de vagas a serem ofertadas.

Prefeito também falou que a cidade tem investido na qualificação profissional dos moradores ao executar, entre outras coisas, parcerias com cursos profissionalizantes.

"Eu vinculei a secretaria de trabalho a secretaria de desenvolvimento econômico de tecnologia e inovação, pra que a gente possa fazer esse link e fomentar (o empreendedorismo na região)", frisou também.