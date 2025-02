Evandro anuncia convocação de 38 enfermeiros que passaram no último concurso

Profissionais vão atuar na rede de atendimento da Cidade já a partir do mês de março

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta terça-feira, 25, a convocação de 38 enfermeiros e enfermeiras que passaram no último concurso realizado na Cidade. Conforme publicou o gestor em suas redes sociais, chamamento será publicado ainda hoje, 25, no Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com petista, profissionais vão atuar na rede de atendimento da Cidade já a partir do mês de março, "fortalecendo a saúde" municipal.