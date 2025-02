Concursos no Ceará: Salário inicial chega a R$ 35,8 mil; confira 15 editais

Estão abertas as inscrições de 15 concursos públicos ou processos seletivos com previsão de milhares de vagas diretas no Ceará ou com amplitude nacional sejam preenchidas. O salário inicial pode chegar a R$ 35,8 mil.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas retificou o edital do concurso público que está promovendo para preencher 25 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível Superior.

O vencimento básico é de R$ 7.675,53 , com jornada de 40 horas semanais. As vagas são para os cargos de Analista de Regulação com divisão por especialidades: Contábil-financeiro; Econômico-financeiro; Gás canalizado; Gestão governamental e Administração pública; Saneamento básico e Transportes.

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) lançou o edital para o concurso público que deve preencher 51 vagas. O certame tem como público-alvo candidatos de nível Superior, com vagas para pessoas com deficiência e negros.

As inscrições seguem até o dia 6 de março, por meio do site do Instituto Access ( https://concursos.access.org.br/informacoes/136/ ). A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 80. Informações sobre o edital também devem ser consultadas no link .

As inscrições seguem até 16 horas de 26 de março, com taxa de inscrição de R$ 200. A banca organizadora do certame é o Instituto Consulplan e o edital completo pode ser consultado no site da instituição.

Para participar dos exames de admissão de Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Engenheiros, os candidatos deverão possuir no máximo 35 anos até o dia 31 de dezembro de 2026. Para participar do exame de admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio, os candidatos deverão possuir, no máximo, 32 anos até o dia 31 de dezembro de 2026. Para participar do exame de admissão ao Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães, os candidatos deverão ter entre 30 e 40 anos até 31 de dezembro de 2026.

Segundo o edital, as provas escritas ocorrerão no dia 16 de junho. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas previstas no certame, ele participará de curso/estágio no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), na cidade de Lagoa Santa (MG), com início em 20 de abril de 2026, durante aproximadamente 17 semanas.

Após a conclusão do curso/estágio com aproveitamento, o aluno será nomeado Segundo-Tenente, no caso dos capelães, com soldo de R$ 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais); e Primeiro-Tenente, no caso de outras especialidades, com soldo de R$ 8.245,00 (oito mil duzentos e quarenta e cinco reais), além dos adicionais regulamentados em lei.

Marinha do Brasil (1.680 vagas)

A Marinha do Brasil publicou edital para o concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. São 1.680 vagas com remuneração de R$ 2.294,50 após a graduação de Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN).

As inscrições seguem até 7 de março. A data prevista para a prova é 20 de maio. E a taxa de inscrição é de R$ 40.

Segundo a Marinha do Brasil, O curso de formação é conduzido simultaneamente pelo Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), no Rio de Janeiro-RJ, e pelo Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez (CIAB), em Brasília-DF.

Durante o período de formação, o candidato ingressa como Aprendiz-Fuzileiro Naval e recebe uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90.

As inscrições serão realizadas unicamente, em âmbito nacional, na página do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, na aba do menu lateral “Concursos para o CFN”, ou por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”.

MPU (152 vagas)

O Ministério Público da União (MPU) abriu seleção para 152 vagas imediatas para profissionais de nível superior, em diferentes áreas de atuação.

Os salários vão de R$ 8.529,65,19 a R$ 13.994,78. A avaliação será de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 27 de fevereiro. Já as taxas de inscrição variam de R$ 95 a R$ 120, a depender do cargo.

O edital completo com a descrição das vagas e a data das provas pode ser conferido no site da instituição.

Empresa Brasileira de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo (100 vagas)

A Empresa Brasileira de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo (PPSA) retificou o edital de seu concurso público. São 100 vagas disponibilizadas.

A retificação diz respeito às exigências ao cargo de Análise e Controle da Produção de Óleo e Gás. Além dessa vaga, existem oportunidades na área Jurídica, Corporativa e de Tecnologia da Informação, além de Petróleo e Gás.

As vagas são de nível Superior e é exigida experiência mínima de cinco anos em atividades relacionadas à área de atuação do cargo pleiteado. Os salários variam entre R$ 8.240 e R$ 19.610.

O organizador do certame é o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) e as inscrições devem ser feitas de forma online (neste link) até o dia 17 de março.

A taxa de pagamento varia de R$ 100 a R$ 150. A prova objetiva será realizada no dia 27 de abril de 2025 nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Comissão Nacional de Energia Nuclear (150 vagas)

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) está com inscrições abertas para concurso público que prevê preencher 150 vagas. As oportunidades são de níveis Médio e Superior.

Os cargos são ligados à área Nuclear, além de vagas técnicas de regulação e fiscalização. São exigidos registros nos respectivos conselhos de classe, além de especialização, mestrado e/ou doutorado para algumas funções.

A remuneração mensal das vagas variam entre R$ 3.867,27 e R$ 14.734,44. As inscrições seguem até o dia 16 de março e a taxa de inscrição custam entre R$ 90 e R$ 130.

Todos os detalhes do edital e as inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora IADES (neste link).

Prefeitura de Chaval (198 vagas)

A Prefeitura de Chaval (a 397 km de Fortaleza) lançou edital de novo processo seletivo para contratação temporária de profissionais em diversas áreas. São 198 vagas diretas e 96 vagas para cadastro de reserva.

A jornada semanal é de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 4.387,36. As oportunidades se dividem em ocupações de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

São vagas de Motorista, Serviços Gerais, Merendeira, Operador de Máquinas, Monitor do Transporte Escolar, e Vigia, para os candidatos de nível Fundamental.

Para candidatos de nível Médio/Técnico existem vagas de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Recepcionista, Técnico de Enfermagem, Técnico em Manutenção Elétrica, Técnico em Manutenção Hidráulica, Técnico em Informática, Gari e Cuidador.

No caso dos candidatos de nível Superior, há vagas de Educador Físico, Fonoaudiólogo, Neuropediatra, Psicopedagogo, Assistente Social, Monitor, Nutricionista e Professor.

As inscrições para o processo seletivo são presenciais e seguem até 24 de fevereiro de 2025, na Escola EEF Epitácio Brito de Oliveira (Rua Major Fiel, Centro). O horário é das 8h às 11h e das 14h às 17h, e não há taxa de inscrição.

Mais informações sobre o editais e detalhes sobre o certame podem ser consultados no Diário Oficial do Município, de 19/2 (código identificador 0A5AA94B), neste link.

Prefeitura de Quixeramobim (156 vagas)

A Prefeitura de Quixeramobim abriu 156 vagas imediatas de níveis médio, técnico e superior, além de outras 735 vagas para formação de cadastro de reserva, por meio de concurso público.

O Instituto Consulpam é a banca organizadora do certame. Os candidatos poderão se inscrever por meio do site da organização. São dois editais abertos, um para cargos diversos e outro para vagas de professor na Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 8.000, com possibilidade de gratificação, em jornadas que variam de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de março. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 30 a R$ 45.

Prefeitura de Moraújo (32 vagas)

A Prefeitura de Moraújo (a 292 km de Fortaleza) lançou dois editais para preencher 32 vagas imediatas para contratação efetiva.

Organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), o certame tem vagas para áreas da Saúde e Jurídica, com salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 8.400. A depender do cargo, as jornadas de trabalho podem ser de 20 horas, 30h ou 40h.

No edital nº 1/2025 existem sete vagas para candidatos de nível Fundamental. São cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Operador de Máquinas. Para nível Médio, a oferta conta com três vagas na função de Agente Administrativo. No nível Superior são 21 vagas, para os cargos de Assistente Social, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista e Psicólogo.

O edital nº 2/2025 oferta uma vaga de nível Superior para o cargo de Procurador Jurídico Assistente. Para esse cargo ainda é exigido registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As inscrições seguem até o dia 20 de março de 2025 por meio do site https://idib.selecao.net.br/. A taxa de inscrição para os candidatos de nível Fundamental é de R$ 80; para os de nível Médio é de R$ 110; e para os nível Superior é de R$ 140. A prova objetiva está prevista para o dia 13 de abril.

Prefeitura de Solonópole (163 vagas)

A Prefeitura de Solonópole (a 278 km de Fortaleza) lançou edital de processo seletivo para preenchimento de 163 vagas (entre imediatas e formação de cadastro de reserva) para preenchimento de vagas temporárias na área de Saúde com validade de um ano, podendo ser prorrogadas conforme a necessidade da gestão.

As jornadas de trabalho variam entre 30 horas e 40h e os salários iniciais variam entre R$ 1.518 e R$ 6.354,70, além de gratificações fixas em alguns cargos.

São oportunidades para candidatos de nível Fundamental, Médio e Superior. As funções em disputa são as de Auxiliar de Serviços Gerais, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Médico Clínico Geral, Psicólogo, Farmacêutico, Fisioterapeuta entre outras.

As inscrições seguem entre 24 e 27 de fevereiro de 2025, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Dr. Queiroz Lima, 302 - Centro. Não há taxa de inscrição.

Para mais informações sobre as vagas e para ver o edital completo no site da Prefeitura (neste link) ou pelo email: [email protected].

TRF-5 (11 vagas)

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) lançou edital para preencher 11 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Federal Substituto.

O valor inicial dos vencimentos é de R$ 35.845,21. Total de 20% das vagas são reservadas a candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

Os candidatos devem ter formação Superior em Direito, habilitação no Exame Nacional de Magistratura (Enam) e ter exercido a ocupação jurídica por pelo menos três anos após a obtenção do título de bacharel.

Serão cinco fases de avaliação no certame e as provas objetivas serão realizadas exclusivamente nos municípios de Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal e Recife.

A organização do concurso fica por conta da Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições seguem até as 16 horas do dia 10 de março e a taxa de inscrição custa R$ 330. Mais detalhes e inscrição devem ser feitas pelo site da FGV.

Enac

Desde o dia 29 de janeiro, as inscrições para o 1º Exame Nacional dos Cartórios (Enac) estão abertas. A prova servirá como pré-requisito para a participação em concursos de cartório no Brasil.

Publicado no dia 23 de janeiro no Diário Oficial da União (DOU), edital determina que para participar do certame o interessado deve possuir diploma de bacharel em direito ou ter experiência na área de serviços notariais ou de registros de pelo menos 10 anos.



Além disso, o exame será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e possui apenas caráter eliminatório, por ser de "habilitação". O certificado será válido por seis anos a partir da divulgação do resultado definitivo.

Já a organização do Enac será realizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições seguem até às 16 horas do dia 27 de fevereiro e a taxa de inscrição custa R$ 150. Confira mais detalhes no edital.

IMIP (20 vagas)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) está ofertando 20 vagas para cidades do Ceará para profissionais dos níveis médio, técnico e superior.

Os aprovados serão contratados pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e lotados nas áreas abrangidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará – DSEI/CE

A remuneração vai de R$ 2.200 a R$ 17.700, a depender do cargo, e a carga horária varia entre 30 horas e 40 horas.

O período de inscrição é de 17 a 21 de fevereiro de 2025 exclusivamente no [email protected].

Os editais podem ser consultados no portal do Imip.

Prefeitura de Madalena (225 vagas)

A Prefeitura de Madalena abriu 225 vagas imediatas de níveis médio, técnico e superior para a Secretaria de Educação do Município.

O Medeiros & Pinheiro Comércio e Serviços Ltda é a banca organizadora do certame. Os candidatos devem se inscrever presencialmente.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.077,11 em jornadas que variam de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo.

Os candidatos poderão se inscrever presencialmente entre 17 e 28 de fevereiro, das 8h às 16h, na sede da Prefeitura Municipal de Madalena, localizada na Rua Augusto Máximo Vieira, nº 80, Centro.

Prefeitura de Várzea Alegre (7 vagas)



A prefeitura de Várzea Alegre está com sete vagas abertas para a Secretaria de Esporte e Lazer do Município.

O requisito é estar matriculado em um curso de educação física, em qualquer período da formação. A remuneração é de R$ 600 para jornadas semanais de 14 horas.

As inscrições devem ser feitas entre 17 e 18 de fevereiro de 2025 de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Avenida Tenente Antônio Gonçalves, s/n, Juremal.

O edital com documentação necessária para a inscrição e as etapas do concurso podem ser conferidas no site do Município.

