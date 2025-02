Dino pede que governo federal explique uso de verbas de emendas Pix em eventos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino pediu, nesta quinta-feira, 20, que o governo federal esclareça o uso de verbas de emendas Pix gastas em eventos, beneficiados ou não pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o Perse. A iniciativa foi criada em 2021 para ajudar as empresas das áreas de turismo e eventos prejudicadas pelo isolamento social causado pela pandemia de covid-19.

Dino intimou a Secretaria de Relações Institucionais, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Turismo para que informem se os critérios de transparência e rastreabilidade estão sendo cumpridos. O pedido consta na ADPF 854 que trata do orçamento secreto, revelado pelo Estadão. As emendas Pix são as emendas de transferência especial que permitem a parlamentar enviar recursos para Estados e municípios sem informar de maneira prévia a destinação do dinheiro.