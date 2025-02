BNB projeta captação de R$ 70 bilhões em fundos para 2025

O Banco do Nordeste (BNB) está com uma projeção de captar aproximadamente R$ 70 bilhões em fundos diversos para fortalecer a instituição em 2025, segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara.

A declaração foi dada nesta quarta, 19, durante o lançamento da pedra fundamental que marca o início da construção do Parque de Tancagem (armazenamento de combustíveis) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Dos R$ 430 milhões aplicados no projeto do Grupo Dislub Equador, 80% foram financiados pelo BNB. Ou seja, um total de R$ 342 milhões. Nesse sentido, Paulo Câmara reforça que o grupo já tem tradição da economia do Nordeste e é uma referência no setor de combustíveis.

"Aqui no Ceará, essa negociação foi feita no ano passado, já teve o desembolso. Então eles estão totalmente prontos aí para fazer com que essa obra comece, ande com a velocidade necessária e seja inaugurada no prazo certo, que é isso que todos nós esperamos."