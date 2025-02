Novo voo Fortaleza-Juazeiro do Norte começa dia 23 de junho

Novo trajeto terá quatro frequências semanais / Crédito: Samuel Setubal

Novo voo Fortaleza-Juazeiro do Norte-São Paulo tem data marcada para começar: dia 23 de junho. A rota será realizada pela companhia aérea Latam e contará com quatro frequências semanais. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio do início foi realizado nesta terça-feira, 11 de fevereiro, pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que afirmou que o percurso possui possibilidade de expansão, com a expectativa de que haja um aumento gradativo até que ele se torne diário.

O trajeto de ida começará às 8h05min partindo de Guarulhos (SP) chegando a Fortaleza às 13h30min, e o de volta sairá da capital cearense às 14h10min e pousará no destino final às 19h.

Outro ponto a se destacar é que ele será pelo modelo de aeronave Airbus, que comporta média de 186 passageiros, e inclui as aeronaves A319, 320 e 321, e conforme anunciado pelo secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, à rádio O POVO CBN Cariri, contará com auxílio econômico do governo de R$ 35 por assento e R$ 6.150 por voo. Confira com detalhes como funcionará a rota: Ida Guarulhos (Partida: 8h05min) - Juazeiro do Norte (Chegada: 11h10min/ Saída: 12h30min) - Fortaleza (Chegada: 13h30min) Volta

Fortaleza (Saída: 14h10min) - Juazeiro do Norte (Chegada: 15h10min/ Saída: 15h55min) - Guarulhos (Chegada: 19h) Essa rota, que já havia sido divulgada na última sexta-feira, 7, segundo o governador, é resultado de uma série de diálogos com a companhia aérea para garantir que a região do Cariri continue tendo voos diretos com a Capital. Vale lembrar que a procura por novas empresas para realizar esse trajeto ocorre desde que a Azul, a única que ainda trabalhava com esse trecho, anunciou, no dia 20 de janeiro, que iria suspender esse percurso a partir do dia 10 de março. Desta forma, essa foi uma "medida fundamental para impulsionar o desenvolvimento da região (do Cariri) e fortalecer o turismo", destacou Elmano.

Entretanto, cabe ressaltar que, de acordo com o secretário de Turismo do Estado, ainda estão sendo realizadas negociações com a Azul para a permanência das operações. Além desse percurso, a companhia também anunciou o fim dos voos em Sobral, Iguatu, Crateús e São Benedito. Mesmo com a nova rota Juazeiro do Norte ficará sem voos diretos para Fortaleza por três meses Ainda que já se tenha uma nova companhia realizando esse trajeto entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, as operações da Latam só serão iniciadas no dia 23 de junho, enquanto os voos realizados pela Azul serão suspensos no dia 10 de Março. Assim, a região com Cariri ficará descoberta por mais de três meses, tornando esse percurso entre as duas cidades mais complicado durante datas importantes, como a Semana Santa, que ocorrerá em abril.