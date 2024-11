Banco do Nordeste volta a operar recursos do BNDES após 10 anos

A iniciativa faz parte da estratégia de diversificação de funding do banco. Segundo o presidente Paulo Câmara, a integração entre as entidades financeiras é voltada para políticas públicas setoriais, como a modernização e a sustentabilidade das empresas.

Após 10 anos, o Banco do Nordeste (BNB) , voltou a operar recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A primeira empresa a ter o crédito para capital de giro foi a D&F Pack Embalagens Flexíveis, fábrica de embalagens plásticas na Paraíba.

"Estamos retomando essa parceria importante para o setor produtivo e para as instituições financeiras. Impulsionar cada vez mais projetos nesse processo de reconstrução da economia nacional é uma diretriz clara do presidente Lula", ressalta.

Fundada em 2016, a D&F é classificada como de porte médio e se destaca como um produtor de embalagens em sua região.

"Assim como a empresa de Campina Grande, todos os negócios na área de atuação do Banco do Nordeste podem solicitar crédito com esses recursos do BNDES que têm a vantagem de ter um fluxo simplificado e taxas de juros muito atrativas”, explica o diretor de Negócios do BNB, Luiz Abel.