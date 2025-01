Com R$ 25 mi, BNB divulga recorde de recursos destinados a projetos sociais

Os recursos são oriundos de parte do Imposto de Renda (IR) a ser pago pelo Banco no exercício fiscal passado / Crédito: Gabriel Gonçalves/Reprodução/BNB

O Banco do Nordeste (BNB) destinou, em 2024, R$ 25,2 milhões a projetos sociais por meio de editais. É o maior volume de recursos destinados a projetos sociais da série histórica iniciada em 2007 e 150% maior do que o total liberado no ano passado. Ao todo, 16.123 pessoas foram beneficiadas. No Ceará, houve um repasse de R$ 4,2 milhões para oito projetos. Destes, seis foram voltados ao esporte, um da área de saúde e um para infância e adolescência. A atuação se deu nos municípios de Missão Velha, Crateús, Eusébio, Morada Nova e Viçosa do Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os recursos são oriundos de parte do Imposto de Renda (IR) a ser pago pelo Banco no exercício fiscal passado. Foram contemplados 52 projetos de estímulo ao esporte, defesa dos direitos de crianças e adolescentes e de atenção a idosos, pessoas com deficiência (PCD) e pacientes de oncologia.