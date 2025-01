Crediamigo supera meta do Programa Acredita em 10% e alcança R$ 550 milhões

Dinheiro, Real Moeda brasileira / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Banco do Nordeste (BNB) alcançou R$ 550 milhões em contratações na parceria entre o Crediamigo e o Programa Acredita no Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento Social. Veja quem pode solicitar o crédito abaixo.

O resultado ocorreu após a entidade superar em 10% a meta de R$ 500 milhões em financiamentos para microempreendedores beneficiários de programas sociais do Governo Federal.

A iniciativa impulsionou negócios de 60 mil famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) na área de atuação do BNB. Ceará No Ceará, as contratações via parceria do Crediamigo e Acredita contabilizaram R$ 125,5 milhões de julho a dezembro de 2024, com 16 mil operações. Destas, 11,5 mil com mulheres. São previstas, ainda, R$ 123 milhões de contratações disponíveis para o segundo semestre de 2025 no Estado, segundo o BNB.

União No Brasil, a segunda fase deve movimentar R$ 540 milhões em contratações, com valores do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). De acordo com o presidente da instituição financeira, Paulo Câmara, a união entre o Crediamigo e o Acredita está possibilitando que as pessoas tirem suas ideias do papel com juros menores. “Estamos contribuindo com toda a experiência e capacidade de atendimento do nosso microcrédito para quem tem o sonho de empreender”, disse, destacando a democratização do acesso ao crédito.

Apoio O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a importância do apoio aos pequenos empreendedores e às pessoas de baixa renda. “É praticamente um sonho ver seu negócio próprio funcionando e crescendo. E muitos têm dificuldades para investir e colocar suas ideias em prática”, afirmou. “Ver a grande procura pelo programa e as metas de financiamento batendo recordes é sinal que estamos no caminho certo. Vamos investir cada vez mais nas pessoas que acreditam no seu futuro, pois nós acreditamos no potencial de todas elas”, acrescentou Wellington.