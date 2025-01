Movimentações via Pix no BNB crescem 38% em 2024 e chegam a R$ 87,6 bilhões

Transferências via Pix de até R$ 100 foram maioria entre as operações realizadas com chaves cadastradas no BNB, com cerca de 56,6 milhões de pagamentos em 2024 / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Voltado ao desenvolvimento regional, o Banco do Nordeste (BNB) registrou movimentação de R$ 87,6 bilhões no Pix em 2024, o equivalente a um crescimento de 38% em relação a 2023, em cerca de 190,7 milhões de operações a nível nacional. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O montante considera tanto entradas quanto saídas. Havia, ainda, 4.069.014 chaves Pix cadastradas na entidade até o último ano, representando uma alta de 24% em relação ao número do ano anterior.

As transferências de quantias até R$ 100 foram maioria, com cerca de 56,6 milhões de pagamentos realizados no ano passado.

Vale lembrar que esse tipo de monitoramento pela Receita Federal já era realizado em operações feitas por meios como o TED e o DOC, desde 2003, e são realizadas apenas para efeitos de combate à sonegação, a despeito de informações falsas que circularam na internet nas últimas semanas de que ele implicaria em taxação das operações via Pix. Segundo o diretor de negócios do BNB, Luiz Abel Amorim, os dados sobre as transações realizadas via Pix em 2024 consolidam a estratégia “acertada” do Banco Central de propiciar “um instrumento de inclusão financeira, em que as pessoas podem fazer movimentação de valores em tempo real”. Amorim destacou que, diferentemente das modalidades do TED e DOC, as pessoas passaram a optar pelo Pix justamente por não haver cobrança de tarifa em operações para pessoas físicas, situação que não vai se alterar com as novas regras. “Todas as transações de pequeno valor e qualquer compra têm sido feitas”, enfatizou.