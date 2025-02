Guanabara amplia ônibus Fortaleza-Juazeiro em 50%; Ceará busca alternativas

Número de partidas vai somar 33 nos dias do Carnaval, entre Fortaleza e Juazeiro do Norte / Crédito: Francisco Rabelo Falcão

Sem voos diretos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir de 10 de março, a conexão entre as duas cidades vai contar com uma oferta 50% maior a partir do Carnaval de 2025, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, segundo informou a Guanabara. Enquanto isso, o Governo do Ceará busca alternativas ao voo da Azul, que teve o cancelamento anunciado. O governador Elmano de Freitas (PT) defendeu, inclusive, a criação de um pacto pelo turismo entre os estados do Nordeste.

Ele participou nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, em Brasília, da primeira reunião do Consórcio Nordeste de 2025.

"Precisamos conversar com as empresas aéreas para ampliar a malha entre os estados do Nordeste. Mais voos entre os estados da nossa região é fundamental para incrementar o turismo e gerar mais emprego e renda", frisou. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Já sobre a ampliação da Guanabara, apesar de ser focada na temporada de festas, também será um termômetro para a companhia que deve absorver parte da demanda aérea. Para isso, diz Rodrigo Mont'Alverne, gerente de Marketing da Guanabara, a empresa já vem se preparando. “Temos um compromisso com o Cariri. Não vamos deixar a população desassistida. Falamos muito de Fortaleza, mas nós conectamos o Cariri a centenas de cidades”, disse ao jornalista Luciano Cesário em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri na manhã desta quarta-feira, 5.