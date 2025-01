Ministério Público pede explicações à Azul após cancelamento de voos

O fim do voo direto entre Juazeiro do Norte e Fortaleza pela Azul Linhas Aéreas é alvo do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que pediu explicações à empresa sobre os motivos que levaram ao cancelamento do trecho.

A repercussão do fim do trecho foi bastante negativa entre os habitantes do Estado, uma vez que para realizar o mesmo trajeto, agora, os passageiros precisam fazer escala em Campinas (SP), ampliando em mais de cinco vezes o tempo da viagem.