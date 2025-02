Elmano confirma negociação para instalar centro de distribuição da Shopee em Juazeiro do Norte

Shopee - Divulgação / Crédito: Divulgação

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou que o Estado está negociando a instalação de um centro de distribuição (CD) da Shopee em Juazeiro do Norte (Região do Cariri). Segundo Elmano, a decisão para o início da operação "deve estar chegando em breve".

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Estamos em negociação com os empresários da região para a instalação desse centro em Juazeiro, e estamos muito animados com essa possibilidade", afirmou o governador em entrevista ao O POVO na ocasião da posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Ainda segundo Elmano, a confirmação do investimento deve gerar ganho logístico e econômico para toda Região do Cariri, além de beneficiar os clientes da gigante do e-commerce em todo interior do Nordeste a partir de Juazeiro. "Acreditamos que será um investimento logístico importante para a cidade, permitindo a distribuição para toda a região do Nordeste. Além disso, no Cariri, também vamos crescer e gerar mais empregos". O POVO entrou em contato com a Shopee, mas a empresa informou que não comenta sobre "planos".