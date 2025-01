Com a saída da Azul, quanto custa o voo Fortaleza-Juazeiro do Norte?

Painel de voos no aeroporto. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Após a Azul Linhas Aéreas encerrar os voos diários entre os municípios cearenses de Fortaleza e de Juazeiro do Norte, no Cariri, quais são as opções restantes que operam o trecho de avião, os custos e a duração dos voos? Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Veja os motivos que fizeram a Azul encerrar tal operação abaixo.

O POVO pesquisou as passagens aéreas de ida e de volta em diferentes datas no site das companhias no trecho de Fortaleza a Juazeiro do Norte, no dia 22 de janeiro, por volta das 9h30min.

A Gol não dispõe de voos diretos para o trecho, apenas com conexão em São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos. A duração da ida mais rápida é de 7h15min. Já o retorno mais rápido é de 9h30min. O custo da ida é de R$ 2.447,47, com saída às 17:40 de Fortaleza e chegada às 00:55 em Juazeiro. A volta, de R$ 1.995,50, sai 02:35 de Juazeiro e chega 12:05 na Capital. AEROPORTO fez rodada de apresentação a empresários ontem Crédito: Luciano Césario/O POVO

Na tarifa mais cara, nomeada de Max — que inclui duas bagagens despachadas, assento mais conforto e outros tópicos —, o valor chegou a R$ 5.032,97. Ao considerar o fim de semana, os valores da tarifa Light totalizam R$ 4.887,97. Todavia, a duração dos voos e a conexão em São Paulo não mudam. O preço da ida também permanece o mesmo, mas a volta está mais cara, no valor de R$ 2.440,50. Na tarifa Max, isto é, a mais cara, o custo total era de R$ 5.477,97.