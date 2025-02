Governo negocia voo Juazeiro Fortaleza com Latam e Gol

O Governo do Ceará iniciou negociações com as companhias aéreas Gol e Latam para o voo da rota Juazeiro do Norte-Fortaleza, hoje operado pela Azul. A informação foi revelada pelo secretário do Turismo do Estado, Eduardo Bismarck, ao âncora Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN Cariri.

Nesta terça-feira, 4, o secretário se reuniu com executivos das duas empresas em São Paulo para tratar sobre o assunto.