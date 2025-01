Azul confirma fim de voos de Juazeiro do Norte para Fortaleza e Recife

A Azul Linhas Aéreas confirmou nesta segunda-feira, 20, que vai encerrar os voos diários do Aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri, com destino a Fortaleza e Recife a partir de março. A informação foi divulgada em nota enviada à rádio O POVO CBN Cariri no começo da noite, um dia após a companhia ter negado a informação.

No comunicado, a empresa diz que a descontinuidade faz parte de uma restruturação interna em que ficou decidido acabar com as duas rotas diárias e ampliar de quatro para sete voos semanais a frequência com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas.