Ceará propõe subvenção econômica para manter voos de Juazeiro do Norte, diz governador

O Governo do Ceará propõe para a Azul Linhas Aéreas subvenção econômica para manter o voo de Juazeiro do Norte, que entrou nos anúncios da empresa de cancelamento. A informação é do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que se reuniu na semana passada, no dia 22 de janeiro, com o vice-presidente da Azul, Fábio Campos, e o diretor de Relações Institucionais (RI), César Grandolfo.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em resposta ao O POVO sobre o encontro e a perda de incentivos da Azul, no evento de café da manhã com o governador, nesta quinta-feira, 30, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, Elmano disse que também discute outros voos que poderiam vir para o Estado.

Ele ainda reconheceu os problemas econômicos da companhia. "Eles têm aeronaves paradas, têm voos que eles precisaram adequar." Vale lembrar que a empresa aérea anunciou a suspensão também dos voos de Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu, mas já não havia mais voos disponíveis para compra ao Cariri antes de cancelar esta rota, a partir do dia 9 de março. "Inclusive, (a ideia é) fazer uma parceria mais intensa com a Azul. Eles têm hub (centro de conexão) de voos em Recife, e nos interessaria até discutir no futuro, no longo e médio prazo, como se poderia fazer um aporte para garantir não só o voo de Juazeiro, mas outros voos com Fortaleza", complementou o governador.

Para fechar a parceria de permanência da rota para o Cariri, por meio da subsidiária Azul Conecta, o governador frisou que nesta ou na próxima semana ele já terá retorno sobre a proposta financeira, sem revelar valores. A intermediação é por meio do secretário do Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), que tem encontro marcado com o diretor de RI da companhia. Entenda o que aconteceu com o voo da Azul em Juazeiro do Norte No dia 20 de janeiro de 2025, a companhia aérea anunciou o encerramento dos voos diários do Aeroporto de Juazeiro do Norte, no Cariri, com destino a Fortaleza e Recife a partir de março.

A informação foi divulgada em nota enviada à rádio O POVO CBN Cariri, um dia após a empresa ter negado a informação. No comunicado, a empresa diz que a descontinuidade faz parte de uma restruturação interna em que ficou decidido acabar com as duas rotas diárias e ampliar de quatro para sete voos semanais a frequência com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. “Como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda, a partir de 10 de março, os voos saindo de Juazeiro do Norte (CE) passarão a ter como destino o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), que terá sua frequência aumentada de quatro para sete voos semanais”, diz a nota.