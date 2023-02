Lula convida Paulo Câmara para o BNB

O presidente Luís Inácio Lula da Silva formalizou nesta terça-feira, 7, o convite para que o ex-governador de Pernambuco , Paulo Câmara, assuma o comando do Banco do Nordeste (BNB). A reunião ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

As informações são do JC Online. O nome de Paulo Câmara já vinha sendo ventilado como um dos favoritos ao cargo e teria sido uma indicação pessoal do presidente da República. A indicação, no entanto, depende da aprovação no Senado de um projeto de lei que altere a Lei das Estatais e reduz o prazo para políticos assumirem cargos.

Atualmente, a lei exige que dirigentes partidários fiquem afastados das legendas pelo menos três anos antes de serem nomeados para cargos em empresas estatais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 292 agências físicas e mais de 5,3 milhões de clientes ativos, o BNB é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina e principal de microcrédito do País.

Atualmente, o presidente do BNB é o pernambucano José Gomes da Costa, funcionário de carreira da instituição há 39 anos. Ele era diretor Financeiro e de Crédito do BNB e chegou a assumir como interino no cargo no dia 17 de janeiro de 2022.



Somente foi efetivado em agosto do ano passado, quase sete meses depois, quando o Conselho de Administração do Banco do Nordeste deliberou a respeito.



Indicado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o nome de José Gomes da Costa chegou a enfrentar resistências do ex-presidente Jair Bolsonaro após vir à público de que ele havia sido filiado ao PT no passado.



Ele entrou no lugar do até então interino Anderson Possa, que ficou por quatro meses na gestão, já para substituir outro presidente do BNB, Romildo Rolim, deposto do cargo também por influência política.



Mais notícias de Economia

Tags