Banco do Nordeste tem teto de R$ 500 milhões por empresa para hidrogênio verde

ZPE DO PECÉM tem atraído os projetos de hidrogênio verde no Estado Crédito: FCO FONTENELE

O teto do Banco do Nordeste (BNB) por empresa para financiar projetos de hidrogênio verde (H2V) é de R$ 500 milhões. Eliane Brasil, superintendente estadual do BNB, garante que não existe tícket maior de crédito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O FNE não vai dar conta de financiar isso", diz ela se referindo ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal funding da instituição, que é demandado por diversas áreas para captação de recursos, sendo a energia renovável somente uma delas.



No Ceará, o projeto mais avançado de H2V é o da australiana Fortescue, cujo crédito é trabalhado pelo banco. "A gente vai trabalhar com o nosso orçamento", complementa Eliane, que participa do Proenergia Summit 2024, que ocorre nesta quarta-feira, 11, e vai até quinta-feira, 12 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Especificamente para energias renováveis, o BNB tem o FNE Verde. Para conseguir mais recursos, o banco tem ido atrás de parcerias, como a que fez com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que ela considera ter juros melhores.

O mercado de capitais é uma opção, por exemplo, para complementar essas fontes de recursos, conforme O POVO adiantou. Para energia, Eliane diz que foram financiados pelo BNB R$ 2,5 bilhões no ano passado para toda a cadeia de energia, considerando todos os portes e segmentos, no Ceará. Neste ano, até o fechamento de agosto, o valor para o mercado energético já chegou a R$ 1,8 bilhão no Estado, e a superintendente estadual estima superar.

Afora este setor, ela destaca saneamento básico, que já foram R$ 750 milhões neste ano e devem vir mais R$ 300 milhões. Outros mercados envolvem o agronegócio como leite, fruticultura, grãos, algodão. Além do potencial da Serra da Ibiapaba, que fica entre o estado do Ceará e do Piauí, e as chapadas do Apodi e do Araripe. "São 100 mil hectares agriculturáveis disponíveis na chapada do Araripe e 140 mil na do Apodi. Tem muita terra para se fazer bons projetos", prospecta.

Terraplanagem da Fortescue no Ceará Para entender o projeto mais avançado no Ceará em termos de hidrogênio verde é o da australiana Fortescue. A expectativa, por exemplo, é que até o fim deste ano as obras de terraplanagem da planta de H2V comecem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). A planta da Fortescue deve ser desenvolvida no Setor 2 da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, em duas etapas: