Com Brisanet e Starlink, Anatel divulga líderes da banda larga no Brasil em agosto; veja lista

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Entre as prestadoras de pequeno porte, destaque para a cearense Brisanet, que teve saldo positivo de 15 mil acessos e superou a marca de 1,38 milhão de assinantes.

No levantamento, que é feito mensalmente pela agência, a liderança no saldo geral ficou com a Vivo , que teve 51 mil novos acessos e chegou a 7,09 milhões de clientes. Já a Claro somou 20 mil novos clientes, mantendo sua liderança de mercado, com 10,16 milhões de clientes banda larga .

A empresa cearense de telecom Brisanet foi um dos destaques do Brasil em saldo de novos clientes, segundo levantamento mensal da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em agosto, a Brisanet apareceu junto de Vivo, Claro e Starlink como as empresas que mais adicionaram clientes.

No segmento de operadoras de satélites, a Starlink somou 13 mil acessos novos em agosto e lidera o mercado com 237 mil clientes no Brasil.

No ranking geral, outro operador que aparece bem na lista é a Giga Mais Fibra, com mais de 1,5 milhão de acessos. Por outro lado, perderam espaço no ranking a Oi, que recuou 47 mil clientes, para 4,58 milhões.