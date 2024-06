Brisanet ultrapassa a marca de 100 mil clientes de telefonia móvel

Empresa de telecom cearense começou a vender chips no início deste ano e encerrou o mês de maio com rede celular presente em 102 municípios nordestinos

A Brisanet informou ter encerrado o mês de maio com uma base de telefonia móvel em torno de 102,2 mil clientes. Também reportou crescimento de 30,9% na comparação com os números de abril, quando possuía 78 mil clientes.

Em comunicado, a empresa de telecomunicações cearense apontou o início de operações de sua rede celular em quatro novos municípios, no mês de maio, estando disponível em 102 cidades do Nordeste, que somadas têm uma população pouco superior a 6,1 milhões de pessoas.

As operações com telefonia móvel começaram em caráter experimental ainda em 2023 e a venda de chips para o público foi iniciada em janeiro de 2024, com ofertas de planos a partir de R$ 4,90 por um período de três meses. Em junho, a Brisanet iniciou um processo de ampliação de canais de venda e divulgação do serviço.